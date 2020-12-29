MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da bir TIR'da 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL
29.12.2020 - 11:32 | | AA

Şanlıurfa'da bir TIR'da 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir TIR'da 66 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir TIR'da 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Ekipler, TIR'da yaptıkları aramada 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk ele geçirdi.

Tırdaki 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

 

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıPendik’te süratli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, kararsız kalarak bir anda virajı dönmeye çalışınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparken, otomobilin kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar'da boş arazide erkek cesedi bulundu!

Bağcılar'da boş arazide erkek cesedi bulundu!

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

'Laf atma' kavgasında kan aktı

'Laf atma' kavgasında kan aktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet