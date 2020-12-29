29.12.2020 - 11:32 | | AA
Şanlıurfa'da bir TIR'da 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir TIR'da 66 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Ekipler, TIR'da yaptıkları aramada 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk ele geçirdi.
Tırdaki 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıPendik’te süratli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, kararsız kalarak bir anda virajı dönmeye çalışınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparken, otomobilin kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.