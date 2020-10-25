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25.10.2020 - 17:51 | | DHA

Şanlıurfa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kadir Çiftçi yönetimindeki 35 UJB 47 plakalı mısır yüklü TIR, Ahmet Çur'un kullandığı 27 J 1290 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Ahmet Çur'un öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Tugay Vurgun ve Mehmet Kaya ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tugay Vurgun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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