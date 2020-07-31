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31.07.2020 - 11:42 | | DHA

Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçan 2 inek, vatandaşlar ve görevlilere zor anlar yaşattı. Belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalanan kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde Karşıyaka ve Sancaktar mahallelerinde iki inek, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Kilometrelerce kaçan ve sahipleri tarafından yakalanamayan inekler, ihbarla gelen belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı. İnekler daha sonra kamyonetlerle götürüldükleri alanlarda kesildi.

İstanbul sokaklarında kaçak kurban kesimleriİstanbul'da bazı kişiler kurbanlıkları yine yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda kesti.
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