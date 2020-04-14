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14.04.2020 - 11:31 | | AA, İHA

Son dakika haberler: 6 çocuğa köpek saldırdı! Bu hale geldiler...

Son dakika haberlere göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.

Son dakika haberler: 6 çocuğa köpek saldırdı! Bu hale geldiler...

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde sokağın farklı noktalarda oyun oynayan 6 çocuğa, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 3 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Saldırı sonrası harekete geçen Viranşehir Belediyesi ekleri 2 köpeği yakaladı. Diğer köpeği yakalamak için çalışmaların davam ettiği öğrenildi. Köpeklerin yakalanması için ekiplerin yürüttüğü çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rakıp Yıldırım, diğer köpeğin de kısa sürede yakalayacağını söyledi. Belediyede görevli Veteriner Hekim Mahmut Çetin ise, “Gelen ihbarı değerlendirerek ekiplerle beraber kısa süre içinde çocuklara saldıran köpeklerden 2 tanesini yakalamayı başardık" dedi.

Köpeğin saldırısından son anda kurtulan ve çocuklara saldıran köpeği kovalamaya çalışan mahalle sakinlerinden İsmet Eren ise, koyun otlatırken köpeğin saldırısına uğradığını ve sopa ile köpeğe müdahale edip kurtulduğunu söyledi. Kaçan köpeğin daha sonra çocuklara saldırdığını belirten Eren, koşarak hemen köpekleri uzaklaştırdığını dile getirdi.

Vicdansız babaAdana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
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