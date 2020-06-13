13.06.2020 - 23:22 | | AA
Şanlıurfa'da korkutan haberler gelmeye devam ediyor! 1 mahalle ile 26 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile bir sokak ve 26 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Karaköprü ilçesi Sancak Mahallesi ile Viranşehir ilçesi Kınalıtepe Mahallesi, Eğricek Sokağı'nın tamamı, Eyyübiye'de 6, Haliliye'de 3, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 6, Suruç'ta 2 ve Siverek ilçesinde de 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerindeki 4 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz