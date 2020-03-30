Şanlıurfa'da corona virüs şüphesi!

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde ismi öğrenilmeyen adam, baş ağrısı şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. Aile hekimi tarafında ateşi ölçülen adamın ateşi yüksek çıkınca, corona virüs şüphesi nedeniyle sağlık ekiplerine ve emniyet ekipleri bildirdi.
Sağlık ocağına giden ekipler korona virüs şüphelisi adamı güvenlik önlemleri altında ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Hastanede doktorlar tarafından karantinaya alınan adamın test sonuçlar doğrultusunda teşhis konulacağı bildirildi.
İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.