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16.05.2020 - 00:24 | | AA

Şanlıurfa'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Şanlıurfa'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

 

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla il genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi."

Açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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