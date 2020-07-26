Şanlıurfa’da öldürülen taksicinin cesedi 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi2nde yaşandı. İlçede taksicilik yapan Hasan Öden (40), dün gece saatlerinde kendisini arayan müşterisini almaya gitti. Taksicinin sabaha kadar eve dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu, babasının evden ayrılmadan verdiği adrese gitti. Sokakta babasının 06 AB 478 plakalı aracını gören Orhan Öden polise haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, aracın önünde park edildiği eve girdi. Kimsenin olmadığı eve giren polisler, odadan bahçedeki odunluğa giden kan izleri tespit etti. Odunluğun kapısını kıran polisler, taksicinin kanlar içerisindeki cansız bedenini buldu. Evde inceleme yapan polis, taksicinin içeride öldürüldükten sonra yaklaşık 20 metre odunluğa kadar sürüklendiğini belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri evde tek başına yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.