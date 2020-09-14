14.09.2020 - 15:06 | | DHA
Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde, biri PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren, diğeri terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi ile sosyal medya sayfasından terör örgütü propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.
Bakan Karaismailoğlu Çanakkale'deUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu."400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamını tamamlamış olacağız"