Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 3 ay süren takibin ardından belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 otomatik tüfek, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 şarjör, 25 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan jandarma, 6 şüpheliyi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.