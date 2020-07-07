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07.07.2020 - 15:56 | | DHA

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan duyuruda, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 8 Temmuz- 8 Ağustos 2020 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma, gibi diğer illerden katılımlarla birlikte, 8 Temmuz 2020 ile 8 Ağustos 2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

 

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