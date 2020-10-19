Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 25 fabrika işçisi tedaviye alındı

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan işçilere öğle yemeği için pilav, döner ve ayrandan oluşan yemek dağıtıldı. Bir süre sonra işçilerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetler görülmesi üzerine fabrika yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda ambulans fabrikaya sevk edildi. Fabrikada ilk müdahalesi yapılan 25 işçi daha sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan işçilere serum tedavisi ve vitamin takviyesi uygulandı.