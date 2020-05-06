Şanlıurfa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 20 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 1 tüfek, 3 şarjör, 7 bin 300 mermi, 70 kök kenevir ile 100 gram eroin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.