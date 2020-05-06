MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama
ABONE OL
06.05.2020 - 13:22 | | DHA

Şanlıurfa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

Şanlıurfa'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 20 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 1 tüfek, 3 şarjör, 7 bin 300 mermi, 70 kök kenevir ile 100 gram eroin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yer: Üsküdar...Hem yasak dinlemedi, hem polise direndiİstanbul Üsküdar'da bulunan Salacak sahilinden ayrılmamak için polise direnen kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulamak için tıklayınız! İşte Temel ihtiyaç kredisi veren bankalar

Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulamak için tıklayınız! İşte Temel ihtiyaç kredisi veren bankalar

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Uçuşlar ne zaman açılacak? Yurt içi ve dışı uçuşlar ne zaman açılır?

Uçuşlar ne zaman açılacak? Yurt içi ve dışı uçuşlar ne zaman açılır?

Sıradaki Haber