MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlurfa’da 24 DEAŞ şüphelisi adliyede
ABONE OL
20.11.2020 - 10:43 |

Şanlurfa’da 24 DEAŞ şüphelisi adliyede

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şanlurfa’da 24 DEAŞ şüphelisi adliyede

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütüne taban kazandırmak amacıyla toplantı yaptıkları, eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarını Türkiye'ye geçirme arayışı içinde oldukları belirlenen 24 kişiye yönelik 12 Kasım günü Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda arama yapılan adreslerde 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 18 pompalı tüfek fişeği, 47 tabanca fişeği, çok sayıda toplama kararı bulunan kitap ve dergi ile dijital materyal ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan 24 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan özel şişesinde (flakon) 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Batman Atatürk Parkı'na Yılmaz Güney köşesi

Batman Atatürk Parkı'na Yılmaz Güney köşesi

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Açıköğretim sınavları ne zaman, iptal mi? Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri

Açıköğretim sınavları ne zaman, iptal mi? Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet