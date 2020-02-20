Şans Topu çekiliş sonuçları | 19 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçlarında hangi numaralar çıktı?

Çarşamba akşamları yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan sona erdi. Dün akşam gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayın ile yapıldı. Şans Topu çekilişinin canlı yayınını kaçıranlar, daha sonradan Şans Topu çekiliş sonuçları arayışına koyuldu. Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan il Bursa oldu. Peki Şans Topu çekiliş sonuçlarında hangi numaralar çıktı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Şubat...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 ŞUBAT





5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 20

4+1 bilen kişi sayısı : 228

4 bilen kişi sayısı : 2.876

3+1 bilen kişi sayısı : 6.437

3 bilen kişi sayısı : 84.902

2+1 bilen kişi sayısı : 56.548

1+1 bilen kişi sayısı :185.114

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.922.183,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.955,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 579,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 57,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,45 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.