Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Temmuz Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun 994. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da devretti.

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3.778,40 TL, 4+1 bilen 196 kişi 539,80 TL, 4 bilen 2.578 kişi 51,30 TL, 3+1 bilen 5.742 kişi 27,70 TL, 3 bilen 78.534 4,40 TL, 2+1 bilen 53.412 kişi 6,40 TL ve son olarak 1+1 bilen 176.259 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ