30.01.2020 - 10:36 |
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Ocak Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun 972. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli İstanbul/Bağcılar ilçesinden çıktı. İşte 29 Ocak Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun 972. hafta çekilişinde 5+1 bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 901.599,75 TL'nin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olan talihli İstanbul/Bağcılar ilçesinden çıktı.
Şans Topu çekilişinde 5+1 bilenin yanı sıra 5 bilen 17 kişi 5.132,80 TL, 4+1 bilen 285 kişi 408,45 TL, 4 bilen 3.544 kişi 41,05 TL, 3+1 bilen 7.181 kişi 24,75 TL, 3 bilen 96.302 kişi 3,90 TL, 2+1 bilen 62.029 kişi 6,15 TL ve son olarak 1+1 bilen 198.042 kişi 3,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.