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25.06.2020 - 08:24 |

Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 24 Haziran Şans Topu sonuçlarını açıkladı

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? 993. Haftasını yaşayan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye Ankara, Antalya, İstanbul ve Ordu'ya çıktı. İşte 24 Haziran Şans topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 24 Haziran Şans Topu sonuçlarını açıkladı

Çarşamba günleri yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan sona erdi. Şans Topu çekiliş sonucu detaylarını haberimizde derledik. 5+1 bilen kişi sayısı, 5 bilen, 4+1 bilen, 4 bilen, 3+1 bilen, 3 bilen, 2+1 bilen ve 1+1 bilen kişi sayılarını ve kişi başına düşen ikramiye tutarları haberimizde...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 24 HAZİRAN

Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 24 Haziran Şans Topu sonuçlarını açıkladı

5+1 bilen kişi sayısı : 4
5 bilen kişi sayısı : 9
4+1 bilen kişi sayısı : 239
4 bilen kişi sayısı : 3.133
3+1 bilen kişi sayısı : 6.651
3 bilen kişi sayısı : 86.260
2+1 bilen kişi sayısı : 60.815
1+1 bilen kişi sayısı : 200.773

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 424.644,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.619,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 482,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

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