Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ 24 Haziran Şans Topu sonuçlarını açıkladı

Çarşamba günleri yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan sona erdi. Şans Topu çekiliş sonucu detaylarını haberimizde derledik. 5+1 bilen kişi sayısı, 5 bilen, 4+1 bilen, 4 bilen, 3+1 bilen, 3 bilen, 2+1 bilen ve 1+1 bilen kişi sayılarını ve kişi başına düşen ikramiye tutarları haberimizde...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 24 HAZİRAN





5+1 bilen kişi sayısı : 4

5 bilen kişi sayısı : 9

4+1 bilen kişi sayısı : 239

4 bilen kişi sayısı : 3.133

3+1 bilen kişi sayısı : 6.651

3 bilen kişi sayısı : 86.260

2+1 bilen kişi sayısı : 60.815

1+1 bilen kişi sayısı : 200.773

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 424.644,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.619,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 482,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

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