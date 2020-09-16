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16.09.2020 - 14:17 |

Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? millipiyangoonline üzerinden Şans topu bilet sorgulama...

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilenin büyük ikramiye kazandığı Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 1 talihli 726.777,15 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak?

Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? millipiyangoonline üzerinden Şans topu bilet sorgulama...

Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 3, 5, 21, 29, 32 + 6 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile belirlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli 726.777,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihlilerin yanı sıra 5 bilen 9 kişi 4.926,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. 4+1 bilen 77 kişi 575,85 TL, 4 bilen 1.137 kişi 48.70 TL, 3+1 bilen 2.688 kişi 24,70 TL, 2+1 bilen 26.365 kişi 9.25 TL, 3 bilen 35.007 kişi 7,55 TL, 1+1 bilen 85.210 kişi 4,55 TL ve son olarak 0+1 bilen 86.281 kişi 4,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de Youtube Milli Piyango TV ekranından yapılacak olan canlı yayın ve noter huzurunda belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA

 

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