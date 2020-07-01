Şans Topu çekiliş sonuçları yayınlandı (1 Temmuz) - 994. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama motoru
Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam da büyük heyecana sahne oldu. Peki 1 Temmuz Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıktı mı? İşte 994. hafta Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran şanslı numaralar ve milyonlarca vatandaşımızın umutla şansını denediği Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı...
Her haftanın Çarşamba günü olduğu gibi bugün de büyük bir umutla karşılanan Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 9, 12, 14, 23, 30 + 4 oldu. Peki 994. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkacak mı?
1 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)
9, 12, 14, 23, 30 + 4
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Şans Topu Nasıl Oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur.
Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür.
Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır.
Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir