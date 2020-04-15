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15.04.2020 - 12:52 |

Åžans Topu çekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaçta? 15 Nisan SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ±

Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi iÃ§in heyecanlÄ± bekleyiÅŸ devam ediyor. Binlerce vatandaÅŸ iÃ§in umut kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi bilindiÄŸi Ã¼zere her hafta Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan Ã‡arÅŸamba akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlierini buluyor. ÅžÅŸans Topu Ã§ekiliÅŸinde 5+1 bilen iki talihli 673.150,20 TL tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi olmuÅŸtu. Peki Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaÃ§ta?

Åžans Topu çekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaçta? 15 Nisan SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ±

Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi iÃ§in geri sayÄ±m sÃ¼rÃ¼yor. Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan her hafta Ã‡arÅŸamba akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi Åžans Topu'nun 983. haftanÄ±n Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirilecek. GeÃ§tiÄŸimiz hafta Åžans Toopu Ã§ekiliÅŸinde 5+1 bilen iki talihli 673.150,20 TL tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi olmuÅŸtu. Peki Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaÃ§ta?

Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sayfasÄ± Ã¼zerinden takip edilebilecek.

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Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaÃ§ta 15 Nisan SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

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