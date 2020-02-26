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26.02.2020 - 15:27 |

Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Şans Topu 26 Şubat çekilişi

Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir talihli 1.922.183,85 TL ikramiyenin sahibi oldu. Peki Şans Topu 976. hafta çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Şans Topu 26 Şubat çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun 976. hafta çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir talihli 1.922.183,85 TL ikramiyenin sahibi olmuştu.

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilenin yanı sıra 5 bilen 20 kişi 4.955,60 TL, 4+1 bilen 228 kişi 579,85 TL, 4 bilen 2.876 kişi 57,45 TL, 3+1 bilen 6.437 kişi 31,15 TL, 3 bilen 84.902 kişi 5,05 TL, 2+1 bilen 56.548 kişi 7,60 TL ve son olarak 1+1 bilen 185.114 kişi 4,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

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Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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