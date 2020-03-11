Şans Topu çekilişi saat kaçta? 11 Mart Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun 978. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 1 talihli 931.374,10 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 18 kişi 5.007,90 TL, 4+1 bilen 203 kişi 592,35 TL, 4 bilen 3.520 kişi 42,70 TL, 3+1 bilen 5.979 kişi 30,55 TL, 3 bilen 94.759 kişi 4,10 TL, 2+1 bilen 53.430 kişi 7,45 TL ve son olarak 1+1 bilen 176.938 kişi 4,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilecek olan Şans Topu 978. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'den itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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