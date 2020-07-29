29 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları yayımlandı - 998. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama motoru
Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Haftada bir gün Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 29 Temmuz Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Peki 998. hafta Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu? İşte bilet ikramiye çekiliş sonuç ekranı...
Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 998. hafta çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 11, 13, 14, 32, 34 + 8oldu...
29 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
11, 13, 14, 32, 34 + 8
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Şans Topu Nasıl Oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.
(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir.
Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.