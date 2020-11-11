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11.11.2020 - 20:22 |

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu - 11 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 3 milyon TL'yi geçmiş durumda.

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu - 11 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere 2 sefer gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 18 22 26 28 33 + 1 oldu.

ŞANS TOPU DEVRETTİ

11 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu. Bu akşamki Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken  5 bilen 8 kişi 5 bin 347 lira 45 kuruş kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu - 11 Kasım Şans Topunda büyük ikramiye...

11 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam yani 11 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirildi.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ŞANS TOPU OYNAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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