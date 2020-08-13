13.08.2020 - 11:01 |
Şans Topu sonuçları açıklandı! 12 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 12 Ağustos 2020 Çarşamba gününe ait Şans Topu çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Dün akşamki çekilişe katılan vatandaşlar, sonuçlar için sabırsızlanıyor. Dün akşam yapılan Şans Topu çekilişinde 2 - 7 - 20 - 21 - 33 - 1 numaralar kazandırdı. İşte detaylar...
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI