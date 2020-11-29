Şans Topu sonuçları 29 Kasım canlı yayını saat kaçta? Şans Topu oynama linki-nasıl oynanır?

Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nun sonuçları için heyecan yaşanmaya başladı. Bugünkü çekilişe katılan vatandaşlar Şans Topu sonuçlarını yakından takip etmek için canlı yayın linkini araştırıyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenebilecek? Şans Topu oynama linki-nasıl oynandığına dair bilgiler haberimizin devamında...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

TIKLA ŞANS TOPU OYNA



ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi 20:00'da başlayacak, canlı yayın sona erdikten sonra sonuçları millipiyangoonline.com sitesi üzerinde yerini alacak.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ



CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ



