Şans Topu sonuçları 29 Kasım canlı yayını saat kaçta? Şans Topu oynama linki-nasıl oynanır?
Şans Topu sonuçları için büyük heyecan ve merak başladı. Bugün gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişinin saati ve nerede yayınlanacağı araştırılıyor. 29 Kasım Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap ararken, henüz oynamamış kişiler Şans Topu nasıl oynanır sorusuna cevap arıyor. İşte Şans Topu'na dair bilinmesi gerekenler...
Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nun sonuçları için heyecan yaşanmaya başladı. Bugünkü çekilişe katılan vatandaşlar Şans Topu sonuçlarını yakından takip etmek için canlı yayın linkini araştırıyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenebilecek? Şans Topu oynama linki-nasıl oynandığına dair bilgiler haberimizin devamında...
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
TIKLA ŞANS TOPU OYNA
ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Şans Topu çekilişi 20:00'da başlayacak, canlı yayın sona erdikten sonra sonuçları millipiyangoonline.com sitesi üzerinde yerini alacak.