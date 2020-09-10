Şans Topu çekiliş sonuçları 9 Eylül 2020 | Kazanan kişi sayısı ve kişi başı düşen ikramiye tutarı...

Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu sonuçları bu hafta açıklandı. Şans topu oynamak isteyenler, Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 EYLÜL

9 Eylül Şans Topu çekilişinde şanslı 6 numara 3 - 5 - 21 - 29 - 32 + 6 oldu. Peki hangi kategorideki rakamlar ikramiye kazandı? İşte 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...



