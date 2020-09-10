10.09.2020 - 11:35 |
Şans Topu çekiliş sonuçları 9 Eylül 2020 | Kazanan kişi sayısı ve kişi başı düşen ikramiye tutarı...
Dün akşam çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nun sonuçları belli oldu. Şanslı 6 numarayı merak edenler harekete geçti. 9 Eylül Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar, ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Şans Topu sonuçları millipyangoonline.com sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte Kazanan kişi sayısı ve kişi başı düşen ikramiye tutarı.....
Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu sonuçları bu hafta açıklandı. Şans topu oynamak isteyenler, Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 EYLÜL
9 Eylül Şans Topu çekilişinde şanslı 6 numara 3 - 5 - 21 - 29 - 32 + 6 oldu. Peki hangi kategorideki rakamlar ikramiye kazandı? İşte 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktıMuğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor.