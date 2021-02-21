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21.02.2021 - 20:20 |

Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu çekilişi canlı yayınlandı. Haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yani 21 Şubat tarihinde gerçekleşti. Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ve milliyet.com.tr'de. İşte, 21 Şubat Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu çekilişi büyük bir merakla beklendi. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenleniyor. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı

21 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın son Şans Topu çekilişi 21 Şubat saat 20.00'de yapıldı. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlendi. Günün kazandıran numaraları; 3, 6, 9, 24, 29,11 oldu. Öte yandan 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Şans Topu sonuçları açıklandı 21 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sokak köpeklerinin öldüğünü gören hayvansever gözyaşlarına hakim olamadıAydın'ın Efeler İlçesinde, bahçesinde beslediği hayvanların dışında sokaklarda sahipsiz hayvanlara mama vererek besleyen Funda Küçük (40), zehirlenerek öldürülen köpekleri görünce çektiği video ile tepkisini gösterirken, gözyaşlarına hakim olamadı.
daha fazla video için

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