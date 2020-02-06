Şans Topu sonuçları açıklandı... 4 kişi 222 bin lira paylaştı

Her Hafta yün binlerce lira dağıtan Şans Topu'nun dün akşam 973. hafta çekilişi gerçekleşti. 5+1'i Ankara Çukuk, İstanbul Beyoğlu, Tokat Merkez, Zonguldak Merkez'den 4 kişi bildi. Talihliler 222 bin 657 lira 75 kuruşun sahibi oldular.

973. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar: 01-16-17-26-31+01

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 788'er lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 509'ar lira, 4 bilen 2 bin 710 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 404 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 44 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 155 kişi 7 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 164 bin 605 kişi 4 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

29 OCAK ÇEKİLİŞİNDE 5+1 BİLEN 1 KİŞİ OLDU!

Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.