22.11.2020 - 20:18 |
Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sayfası
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda bu akşam şanslı numaralar 2 - 16 - 20 - 28- 31 - Joker 1 oldu.
Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 357 bin 558 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 2 16 20 28 31 + 1 oldu.
ŞANS TOPU SONUÇLARI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu, son 24 saatte 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız." dedi.