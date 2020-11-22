Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sayfası

Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 357 bin 558 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 2 16 20 28 31 + 1 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI









ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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