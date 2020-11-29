29.11.2020 - 20:13 |
Şans Topu sonuçları belli oldu - 29 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 358 bin 57 TL.
Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 358 bin 57 TL. 29 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 11 13 16 26 32 + 10 oldu.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
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ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Şans Topu çekilişi 20:00'da başlayacak, canlı yayın sona erdikten sonra sonuçları millipiyangoonline.com sitesi üzerinde yerini alacak.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. " dedi.