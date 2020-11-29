Şans Topu sonuçları belli oldu - 29 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 358 bin 57 TL. 29 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 11 13 16 26 32 + 10 oldu.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi 20:00'da başlayacak, canlı yayın sona erdikten sonra sonuçları millipiyangoonline.com sitesi üzerinde yerini alacak.

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