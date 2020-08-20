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20.08.2020 - 09:13 |

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı-19 Ağustos! Şans Topu sonuçları açıklandı

Şans Topu çarşamba günleri çekiliyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen 19 Ağustos Şans Topu sonuçları belli oldu. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar merakla araştırılıyor. İşte 19 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı-19 Ağustos! Şans Topu sonuçları açıklandı

Şans Topu 19 Ağustos çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonrasında ise gözler kazanan numaralara çevrildi. 19 Ağustos Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. İşte Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı...

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Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı-19 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı

 ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.
Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

 

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