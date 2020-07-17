Şansımı Seveyim konusu ve oyuncuları... Nerede çekildi?

Cem Gelinoğlu'nun başrolünde olduğu Şansımı Seveyim adlı yerli komedi filmi bu akşam televizyonda izleyici ile buluşuyor. Bu nedenle seyirciler Şansımı Seveyim konusu ve oyuncularını merak edip filmin nerede çekildiğini araştırıyor.

ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU...

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Sebahattin karakterini canlandıran Cem Gelinoğlu’nun yanı sıra Zeynep Tuğçe Bayat (Yaprak), Gökhan Kıraç (İzzet), Zerrin Sümer (Meryem), Ümit Yesin (Sado), Metin Yıldız (Nizam), Gülsüm Alkan (Sabiha) ve Mustafa Kırantepe (Durmuş) bulunuyor. Senaristliğini Ferhat Ergün’ün üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim Darıca ve Beykoz semtlerinde kurulan setlerde çekildi. Filmin çekimleri toplamda 3 ay sürdü. Filmdeki göl kenarı sahnesi de Kocaeli ilinin Darıca ilçesinde çekildi