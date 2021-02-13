13.02.2021 - 04:19 | | İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı
Sapanca Gölü'ne açılan ve mahsur kalan 5 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Saat 18.00 sıralarında gezinti amacıyla Sapanca Gölü'ne açılan 5 genç, mahsur kalınca AFAD ekibine haber verdi. Arama çalışmaları için bölgeye 5 personel, 1 araç ve 1 bot gönderildi. Sapanca gölü çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) su deposu açıklarında ulaştığı 5 genci kurtardı.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.