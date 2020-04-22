Sar Değeri Nedir? Sar Değeri Yüksek Olmasının Zararları Nelerdir?

Özellikle son bir kaç yıldı SAR değeri ile ilgili pek çok söylentiye denk gelir olduk. Peki SAR değeri nedir? Yüksek SAR değerine sahip telefonlar kullanıcılara ne gibi zararlar verir? İşte detaylar.



Şimdi SAR değeri nedir sorusuna cevap bulduğumuza göre işin asıl önemli tarafına geçelim. Yani SAR değerinin insan vücuduna verdiği zararlara.

SAR değeri kanser yapıyor!



Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte SAR değeri nedir, ne zaraları vardır gibi sorular da daha sık sorulmaya başlandı. Aslına bakılırsa Çin üretimi telefonlar bu kadar yayılmadan önce kimse akıllı telefon alırken SAR değerini sorgulamıyordu.



Fakat günümüzde Çinli markaların pazarda hızlı bir şekilde yükselişe geçmesiyle birlikte, kullanıcılar akıllı telefon alırken SAR değerini de sorgulamaya başladı.



Bu durumun temel nedeni ise bu değerin insan vücudundaki olumsuz etkileri. Peki SAR değerinin yüksek olması, insanlarda ne gibi yan etkilere neden oluyor? Bu etkileri kısa ve uzun süreli etkiler olarak iki temel başlıkta toplamamız mümkün.



Biz öncelikli olarak kısa süreli etkilerden bahsedeceğiz. Fakat öncelikli olarak şunu söyleyelim. Sıkça dile getirilen “akıllı telefonlar kanser yapar” söylemi, pek de asılsız sayılmaz.



Yüksek SAR değerinin kısa süreli etkileri



Öncelikli olarak şunu belirtelim. Bir kullanıcının yüksek SAR değerinden etkilenmesi için telefonla fazlaca haşır neşir olması gerekiyor. Yani cebinizde ya da odada masanın üstünde duran bir telefonun size fazla zararı dokunmaz.



Asıl zarar telefonun kafa bölgesine yakın tutulduğu süre de ortaya çıkıyor. Zaten telefonlar belirtilen SAR değerleri de telefonu kulağınıza götürüp konuşurken maruz kaldığınız SAR değerleri. Yoksa telefon durup dururken sizi kanser yapmıyor.

Eğer yüksek SAR değerine sahip bir telefonla (Amerika kriteri 1.6W/Kg, Avrupa kriteri 2 W/Kg) yarım saati aşkın görüşme yaparsanız, görüş alanında daralma, baş ağrısı, mide bulantısı, işitme bozukluğu, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, kalp ritminde bozukluk gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz.



Elbette bu etkiler SAR değeri düşük olan telefonlarda daha uzun süreli periyotlarda ortaya çıkacaktır. Şunu da dip not olarak belirtelim. Bu etkilerden korunmak için kulaklık kullanmanız yeterli olacaktır.



Yüksek SAR değerinin uzun süreli etkileri



Gelelim yüksek SAR değerinin uzun süreli etkilerine. Malum, son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. Akıllı telefonlar kanser yapıyor diye. Bu söylentiler hiç de boş değil. Keza bilim adamlarına göre yüksek SAR değerine 10 yılı aşkın bir süre maruz kalınması, lenfoma kanseri, cilt kanseri ve beyin tümörüne neden olabiliyor.



Bunlara ek olarak yüksek SAR değerinin erkeklerde kısırlığa neden olabileceği de belirtiliyor. Elbette burada en önemli etken yüksek SAR değerine sahip telefonlar kullanmak. Örneğin siz SAR değeri 1 W/Kg’nin aldında bir telefon kullanıyorsanız, bu etkilere maruz kalmanız pek de mümkün değil diyebiliriz. Fakat tersi bir durumda risk altında olduğunuzu da unutmamanız gerekiyor. Peki en yüksek SAR değerine sahip popüler telefonlar hangileri? Buna en yüksek SAR değerine sahip telefonlar listemizden göz atabilirsiniz.