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14.10.2020 - 11:47 | | DHA

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Hasan Gül (42) yönetimindeki 27 ADA 468 plakalı motosiklet, Sakcagözü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan Gül, çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hasan Gül, vücudunda meydana gelen kırıklar nedeniyle Gaziantep Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TRT verici kulesinin sökümüne başlandıKüçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümünde sona gelindi. Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başladı.
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