MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şarampole devrilen otomobilde feci şekilde can verdi!
ABONE OL
27.03.2020 - 11:27 | | DHA

Şarampole devrilen otomobilde feci şekilde can verdi!

Adıyaman’da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hasan Çalış (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen otomobilde feci şekilde can verdi!

Kaza, gece yarısı Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönüne giden Hasan Çalış, yönetimindeki 34 TM 6425 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalış, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

 

 

Kadıköy'de esnaf korona virüse karşı pet şişeden maske yaptıKadıköy’de bir esnaf, korona virüsünden korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskeyle gezen esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zihni Sinir projesini tanıtan esnaf pet şişenin ağız kısmındaki kapağa delik açarak nefes aldığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma mesajları 2020 yeni resimli - yazılı anlamı, kısa - uzun Cuma mesajları: Instagram - Facebook - Twitter

Cuma mesajları 2020 yeni resimli - yazılı anlamı, kısa - uzun Cuma mesajları: Instagram - Facebook - Twitter

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Corona tedbirlerine uymayanlara hapis cezası!

Corona tedbirlerine uymayanlara hapis cezası!

Sıradaki Haber