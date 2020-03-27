27.03.2020 - 11:27 | | DHA
Şarampole devrilen otomobilde feci şekilde can verdi!
Adıyaman’da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hasan Çalış (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi.
Adıyaman yönüne giden Hasan Çalış, yönetimindeki 34 TM 6425 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalış, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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