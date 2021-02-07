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07.02.2021 - 10:36 | | DHA

Sarıyer'de dehşet! Denize düşen kadın için seferber oldular

İstanbul Sarıyer'de sahilde kahvaltı yapan bir kişi denizde çırpınan yaşlı kadını fark etti. İranlı turist, vatandaşların şaşkın bakışları altında yaşlı kadını sahile çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de dehşet! Denize düşen kadın için seferber oldular

Olay, Sarıyer Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Denizde sahilden uzaklaşan kadın çırpınmaya başladı.

O sırada sahilde eşiyle kahvaltı yapan bir kişi hiç tereddüt etmeden denize atladı. Yaklaşık 30 metre yüzen kişi, yaşlı kadını tutarak sahile yanaştırdı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında yaşlı kadını sahile çıkarmaya çalıştı. Tek başına kadını çıkaramayınca İranlı turist Peyman Tabari de elbiseleri ile denize girdi. İki kişi denizden diğer vatandaşların da sahilden çektiği baygın kadın denizden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Denize düşen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik magandası kameradaArnavutköy'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları bir arkadaşının cep telefonuna saniye saniye kaydettirdi.
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