SarÄ±yer'de teknedeki partiye corona virÃ¼s baskÄ±nÄ±

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12.07.2020 - 02:46 | | DHA

SarÄ±yer'de teknedeki partiye corona virüs baskÄ±nÄ±

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda koronavirÃ¼s denetimi yapan polis, SarÄ±yer'de yaklaÅŸÄ±k 70 kiÅŸinin parti yaptÄ±ÄŸÄ± bir tekneye baskÄ±n dÃ¼zenledi.Â

SarÄ±yer'de teknedeki partiye corona virüs baskÄ±nÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda koronavirÃ¼s denetimi yaptÄ±. Saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Fatih Balat'tan hareket eden ekipler, botlarla boÄŸaza aÃ§Ä±ldÄ±.

SarÄ±yer BaltalimanÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknede parti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden ekipler, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleriyle birlikte tekneye baskÄ±n yaptÄ±. Â KÄ±yÄ±ya yanaÅŸtÄ±rÄ±lan teknede denetim yapan ekipler, iÃ§eride yaklaÅŸÄ±k 70 kiÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Teknede parti yapan kiÅŸilerin sosyal mesafe kuralÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± ve maske takmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Polis ekiplerinin iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan teknedeki kiÅŸiler tek tek indirildi. Ä°ÅŸletme sahiplerine ise koronavirÃ¼s tedbirlerine uymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajÄ±Son dakika haberi... CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Botan ÇayÄ± BeÄŸendik Köprüsü'nün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na video konferansla katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan törende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ayasofya'nÄ±n ibadete açÄ±lmasÄ±yla ilgili, 'HaklÄ± kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sonucu olarak ibadete açtÄ±k. Kimin ne dediÄŸine deÄŸil milletimizin ne istediÄŸine göre bu kararÄ± aldÄ±k' dedi.
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