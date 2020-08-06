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06.08.2020 - 16:07 | | DHA

Sarp Sınır Kapısı'nda bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Artvin'in Hopa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 53 bin lira değerinde bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen K.B. yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR ve dorsesinde şüphe üzerine arama yaptı. X-Ray cihazına yönlendirilen TIR’ın çeşitli yerlerine saklanmış halde piyasa değeri 53 bin lira olan bin 160 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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