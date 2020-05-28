Sasunyan’ın tahliyesini Türkiye durdurdu

Adalet Bakanlığı, teröristin tahliye talebinin reddedilmesi için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla girişimlerde bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, süreç içerisinde ABD’li mevkidaşlarına üç mektup gönderdiği öğrenildi. Gül’ün ABD’nin mevcut Adalet Bakanı William Barr’a gönderdiği son mektupta, teröristin tahliyesinin reddedilmesini talep ettiği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Barr’a 31 Aralık 2019 tarihinde gönderilen mektupta, terörist Sasunyan’a tahliye verilmesi halinde adaletin yarım kalacağına dikkat çekildiği kaydedildi.

Gül’ün, mektubunda “Sasunyan’ın şartlı tahliyeyle salıverilmesi, ona sadece kirli emellerini gerçekleştirme fırsatı vermekle kalmayacak, aynı zamanda kendisinin ya da takipçilerinin gelecekte işleyebilecekleri saldırı eylemlerinde Birleşik Devletleri töhmet altında bırakacaktır. Türk düşmanı aşırıcı Ermeni gruplarca bir kahraman gibi saygı gösterilen Hampig Sasunyan’ın devam eden hapis hali, adaletin yerini bulması adına son derece önemlidir” ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin kararın uygulanmaması yönündeki beklentisi ABD makamlarınca değerlendirildi ve teröristin tahliyesine izin verilmedi. Talebi görüşen Kaliforniya Valiliği, 26 Mayıs 2020 tarihinde tahliye kararını uygun bulmayarak reddetti.