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03.02.2020 - 00:44 |

Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 91. son bölümde Kılıç Timi'nden büyük operasyon..

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizileri arasında yer alan Savaşçı, 91. son bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Kopuz Albay'ın Markus'u yakalalamak için Kılıç Timi'ni harekete geçirmesi damga vurdu. İşte merakla araştırılan Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı...

Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 91. son bölümde Kılıç Timi'nden büyük operasyon..

SAVAŞÇI 91. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur... Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir. Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkarır... Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmayacaktır...

SAVAŞÇI 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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