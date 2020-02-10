Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanı! Nefes kesti...

Pazar akşamları yayınlanan Savaşçı 92. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Savaşçı dizisini izleyenleri bölüm sonrasında, yeni bölüm fragmanı için arayışa koyuldu. Savaçşı yeni bölümünde neler olacağını merak edenler, Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanını izlemek itiyor. İşte Savaşçı fragman...

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ameliyat sırasında kalbi duran General’e doktorlar acil müdahale ederken, Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi de Markus’un peşine düşmüş ve Markus’un hazırladığı bomba düzeneğiyle ölümle burun buruna gelmiştir. Markus ise zaman kaybetmeden, kendine has yöntemlerle ülkeden çıkmaya çalışırken, karargaha Markus’la ilgili gelen önemli bir istihbarat, Kopuz Albay’ı harekete geçirir. Bölgedeki bütün olanaklar seferber edilirken, Yüzbaşı Kağan’ın Markus’u tuzağa çekmek için önerdiği plan, olayların akışını hızlandırır.