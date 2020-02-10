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10.02.2020 - 09:45 |

Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanı! Nefes kesti...

Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Savaşçı dizisinin yeni bölümünde yeni planlar, olayların akışını hızlandıracak. İşte Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanı...

Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanı! Nefes kesti...

Pazar akşamları yayınlanan Savaşçı 92. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Savaşçı dizisini izleyenleri bölüm sonrasında, yeni bölüm fragmanı için arayışa koyuldu. Savaçşı yeni bölümünde neler olacağını merak edenler, Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanını izlemek itiyor. İşte Savaşçı fragman...

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ameliyat sırasında kalbi duran General’e doktorlar acil müdahale ederken, Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi de Markus’un peşine düşmüş ve Markus’un hazırladığı bomba düzeneğiyle ölümle burun buruna gelmiştir. Markus ise zaman kaybetmeden, kendine has yöntemlerle ülkeden çıkmaya çalışırken, karargaha Markus’la ilgili gelen önemli bir istihbarat, Kopuz Albay’ı harekete geçirir. Bölgedeki bütün olanaklar seferber edilirken, Yüzbaşı Kağan’ın Markus’u tuzağa çekmek için önerdiği plan, olayların akışını hızlandırır.

 

Mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bittiGiresun’da kar yağışının ardından mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti. Yokuştan aşağı kayan 3 genç yoldan geçen aracın altına girerken kazada bir kişi yaralandı.
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