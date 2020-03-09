Savaşçı 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 95. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

SAVAŞÇI 95. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.



SAVAŞÇI 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







SAVAŞÇI 95. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



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