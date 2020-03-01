Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? 1 Mart Fox TV yayın akışı
Savaşçı dizisinin 95. bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yerine saat 20.00'de "Çiçero" adlı yerli film ekrana gelecek. Bu gelişmeyle birlikte diziyi sıkı şekilde takip edenler "Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok?" sorusunu soruyor.
Her pazar ekrana gelen Savaşçı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Bu akşam Fox TV yayın akışında saat 20.00'de "Çiçero" adlı yerli sineme yayınlanacak. Şimdi diziyi izleyenler yeni bölümün neden ekrana gelmediğini merak ediyor.
SAVAŞÇI DİZİSİ NEDEN YOK?
Perşembe günü Suriye rejimi hain bir saldırı düzenleyerek 34 Türk askerini şehit etti. Bu acı olay sonrası bazı programlar ve diziler bu hafta ekrana gelmedi. Savaşçı dizisi de bu akşam bu nedenle yayınlanamayacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MUCİZE DOKTOR
13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI
15.30 ZÜMRÜDÜANKA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ÇİÇERO
22.15 HADİ BE OĞLUM FİLM
01.30 HADİ BE OĞLUM FİLM
03.30 KADIN
06.00 ZÜMRÜDÜANKA