Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? 1 Mart Fox TV yayın akışı

Her pazar ekrana gelen Savaşçı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Bu akşam Fox TV yayın akışında saat 20.00'de "Çiçero" adlı yerli sineme yayınlanacak. Şimdi diziyi izleyenler yeni bölümün neden ekrana gelmediğini merak ediyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ NEDEN YOK?

Perşembe günü Suriye rejimi hain bir saldırı düzenleyerek 34 Türk askerini şehit etti. Bu acı olay sonrası bazı programlar ve diziler bu hafta ekrana gelmedi. Savaşçı dizisi de bu akşam bu nedenle yayınlanamayacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 MUCİZE DOKTOR

13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI

15.30 ZÜMRÜDÜANKA

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 ÇİÇERO

22.15 HADİ BE OĞLUM FİLM

01.30 HADİ BE OĞLUM FİLM

03.30 KADIN

06.00 ZÜMRÜDÜANKA