MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? 1 Mart Fox TV yayın akışı
ABONE OL
01.03.2020 - 19:25 |

Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? 1 Mart Fox TV yayın akışı

Savaşçı dizisinin 95. bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yerine saat 20.00'de "Çiçero" adlı yerli film ekrana gelecek. Bu gelişmeyle birlikte diziyi sıkı şekilde takip edenler "Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok?" sorusunu soruyor.

Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? 1 Mart Fox TV yayın akışı

Her pazar ekrana gelen Savaşçı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Bu akşam Fox TV yayın akışında saat 20.00'de "Çiçero" adlı yerli sineme yayınlanacak. Şimdi diziyi izleyenler yeni bölümün neden ekrana gelmediğini merak ediyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ NEDEN YOK?

Perşembe günü Suriye rejimi hain bir saldırı düzenleyerek 34 Türk askerini şehit etti. Bu acı olay sonrası bazı programlar ve diziler bu hafta ekrana gelmedi. Savaşçı dizisi de bu akşam bu nedenle yayınlanamayacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MUCİZE DOKTOR
13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI
15.30 ZÜMRÜDÜANKA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ÇİÇERO
22.15 HADİ BE OĞLUM FİLM
01.30 HADİ BE OĞLUM FİLM
03.30 KADIN
06.00 ZÜMRÜDÜANKA

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber