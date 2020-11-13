13.11.2020 - 15:58 | | İHA
Savcı oyunu Ankara'da bitti
Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıs, Ankara’da düzenlenen operasyonla otel odasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, vatandaşları dolandırarak ortadan kayboldu. Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekiplerince kimliği belirlenen A.Y. adlı şahıs, Ankara’da düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bulunan 3 cep telefonu ve 4 telefon hattına el konuldu.
Emniyette işlemleri tamamlanan A.Y., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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