MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Savcı oyunu Ankara'da bitti
ABONE OL
13.11.2020 - 15:58 | | İHA

Savcı oyunu Ankara'da bitti

Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıs, Ankara’da düzenlenen operasyonla otel odasında yakalandı.

Savcı oyunu Ankara'da bitti

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, vatandaşları dolandırarak ortadan kayboldu. Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekiplerince kimliği belirlenen A.Y. adlı şahıs, Ankara’da düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bulunan 3 cep telefonu ve 4 telefon hattına el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.Y., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Esenyurt'ta gece kulübünde 'Miss Uganda' yarışmasıEsenyurt'ta bir eğlence mekanında Miss Uganda adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma kararı!

Son dakika: 9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma kararı!

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

e-YDS saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet