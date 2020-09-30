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30.09.2020 - 17:50 | | DHA

Savunmasında 'Babanı öldür' diye sesler duyduğunu iddia etti!

Bursa'da, babası Mehmet Yıldız’ı (57) başı ile sırtına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Eyüp Yıldız’ın (37) yargılanmasına başlandı. Savunmasında, “‘Babanı öldür, kendini öldür’ diye sesler duydum. Olay anında kendimde değildim, nasıl olduğunu bilmiyorum” diyen Eyüp Yıldız'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak.

Savunmasında 'Babanı öldür' diye sesler duyduğunu iddia etti!

Olay, 23 Şubat’ta Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Yıldız ile babası Mehmet Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken

Eyüp Yıldız, depodan aldığı baltayı babasının başı ile sırtına vurdu. Ardından da Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek, babasını öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polis ekipleri, Mehmet Yıldız’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Eyüp Yıldız’ın yargılanmasına başlandı. Yıldız'ın cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

'‘BABANI ÖLDÜR’ DİYE SESLER DUYDUM'

Eyüp Yıldız, savunmasında, “Olay günü kendimi öldürmek için çok sayıda hap içtim. Ancak ölmedim. Babam, ölen annemle ilgili kötü konuşuyordu ve bana hakaretler ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordum. Olay günü, ‘Babanı öldür, kendini öldür’ diye sesler duymaya başladım. Babam, uyuşturucuyu bırakmazsam beni öldüreceğini söylüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Sabah uyandığımda babam yerde hareketsiz yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, kendimde değildim. Kendime geldiğimde babamın öldüğünü gördüm, polise gidip, teslim oldum. Beraatimi istiyorum” dedi.

'EŞİM BABASIYLA SÜREKLİ TARTIŞIRDI'

Eyüp Yıldız’ın eşi Hatice Yıldız (40) ise tanık olarak verdiği ifadede, “Olay günü Zonguldak’ta, annemin yanındaydım. Eyüp, ikinci evliliğim. Eyüp’ün haline üzülüyordum. Eşim telefonları açmayınca Bursa’ya geldim. Olayı öğrendim. Eyüp ile babası sürekli tartışırdı. Ancak aralarına girmek istemiyordum. Eşim, birilerinin dolduruşuna gelip, evde sürekli kavga çıkarırdı. Birileriyle konuşmadığında ise iyi insandı, evde sakindi” diye konuştu.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti, Eyüp Yıldız’ın tutukluluk halinin devamı ile akli dengesinin yerinde olup olmadığının İstanbul Adlı Tıp Kurumu’nca belirlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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