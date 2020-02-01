1 Åžubat SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± SayÄ±sal Loto bilet sorgulama ekranÄ± Ä°ÅŸte kazandÄ±ran numaralar

01.02.2020 - 21:44 |
1 Åžubat SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! SayÄ±sal Loto bilet sorgulama ekranÄ±! Ä°ÅŸte kazandÄ±ran numaralar
SayÄ±sal Loto 1293. hafta Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan her hafta Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralarÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oynadÄ±klarÄ± bilete ne kadar ikramiye isabet ettiÄŸini sorgulamaya baÅŸlayan vatandaÅŸlar SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ±nÄ±n sorgulamaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte SayÄ±sal Loto bilet sorgulama ekranÄ± ve kazandÄ±ran numaralar...
SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±! Her hafta Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi SayÄ±sal Loto'nun 1293. hafta Ã§ekiliÅŸinde altÄ± bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye tutarÄ± olan 1.895.334,18 TL'de devretti. SayÄ±sal Loto Ã§ekliliÅŸinde 5 bilen 98 kiÅŸi 7.737,85 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 5.677 kiÅŸi 100,25 TL, ve 3 bilen 114.816 kiÅŸi 13,20 TL ikramiyenin sahibi oldu
Ä°ÅŸte SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...
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