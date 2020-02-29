Sayısal Loto 1301. hafta çekilişi saat kaçta? 29 Şubat Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun 1301. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta ilk devir gerçekleşti.

Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 77 kişi 6.447,40 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 4.108 kişi 91,05 TL, ve son olarak 3 bilen 78.334 kişi 12,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'den itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..